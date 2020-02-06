أخبار مصر | استرداد 102 ألف متر من أراضي الدولة بمحافظة القاهرة

وقال "عبد العال": إن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ63.6 ألف مترمربع، بعد تنفيذ ١٤ حالة إزالة تلتها المنطقة الشرقية باسترداد ٣٨ ألف مترمربع ناتج تنفيذ ١٨ حالة إزالة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بإزالة التعديات كافة على الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، والحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين، وجرى رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات إنفاذ القانون بحي المعادي، بالتعاون مع الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة والشئون القانونية والإيرادات وشرطة المرافق وقسم المعادي، من إخلاء وسحب 3 مشاتل ومرسى تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة بضرورة استعادة أملاك الدولة والحفاظ على المال العام وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.