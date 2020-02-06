أخبار مصر | عاجل.. وزارة التموين تفاجئ المواطنين بقرار غير سار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزارة التموين تفاجئ المواطنين بقرار غير سار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التموين، إن هناك ما يقرب من 82 ألف زوجه غير مقيدة بـبطاقات تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج، منذ 25 سبتمبر الماضى وحتى الآن.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ القرار الإستثنائي باستخراج بطاقات تموين جديدة لمن ليست له بطاقات تموينية خاصة الأسر الأولى بالرعاية، إذ أصدرت الوزارة تعليماتها إلى مديري كافة مديريات المحافظات، بتسهيل إجراءات المواطنين حين حصولهم على خدماتهم من مكاتب التموين يدويا ثم يقوم بارسالها للمديرية التابع لها.

وقالت الوزارة في قرار لا يُسعد البعض: "بعدالتأكد من صحة البيانات، يحق للزوج إضافة زوجة واحدة فقط على بطاقته التموينية، وإن كانت مقيدة على بطاقة أخرى يتم فصلها وإضافتها لبطاقة زوجها".