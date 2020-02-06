أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن ما ورد بتقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016 - 2017.

وأوضح البرلماني خلال بيان له، أن رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) في 30/6/2017 نحو 24448201 مليون جنيه مقابل نحو 22620503 مليون جنيه في 30/6/2016 بزيادة بلغت نحو 1827608 مليون جنيه بنسبة 8.1% ومقابل نحو 18244709 ملايين جنيه في 30/6/2015.

وأكد العليمي، أنه عند العرض على وزير المالية وجه بتشكيل لجان داخل كل من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، لدراسة المتأخرات لتوزيعها على متنازع عليه وغير متنازع عليه؛ وممكن تحصيله وغير ممكن تحصيله.

وأضاف أنه تم اتخاذ المعالجات الحسابية اللازمة لتلك المتأخرات غير الممكن تحصيلها واتخاذ قرارات الإسقاط لتلك المتأخرات التي يستحيل تحصيلها، على أن يتم وفقًا لمعايير واضحة وثابتة، وذلك للحد من تضخم تلك المتأخرات.