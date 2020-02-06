أخبار مصر | سؤال برلماني بشأن معايير اختيار الأطباء للكشف على العائدين من الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني بشأن معايير اختيار الأطباء للكشف على العائدين من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن معايير اختيار الأطباء المصريين للكشف عن العائدين من الصين.

وقالت "يوسف" في بيان، اليوم الخميس، إنه يجري تنفيذ الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا المستجد للمصريين القادمين من دولة الصين، وتم إخلاء مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، وإخلاء فندق المشير ليكون مقرًا لإقامة المصريين العائدين من الصين لحين التأكد مع عدم إصابتهم بفيروس كورونا بشكل كامل.

وتابعت "يوسف": "إلا أن وزارة الصحة مارست نوعًا من عدم الشفافية مع الأطباء الذين تم اختيارهم للكشف على العائدين من الصين، حيث إنها وفق نقابة الأطباء، أعلنت عن تدريب وفرص عمل بمرتبات مجزية في محافظة مطروح، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من الأطباء للقبول والذهاب، ليتفاجأوا أنهم سيكونون ضمن الفرق المخصصة لعلاج المصريين العائدين من الصين، والمحتمل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن قيام وزارة الصحة بهذا الأمر تبعه إجبار الأطباء على عدم الخروج من المستشفى المخصص لذلك قبل أن ينتشر الأمر إعلاميا، ما دفع الوزارة لتركهم للعودة مرة أخرى، مضيفة: "لا شك أن مواجهة فيروس كورونا هي تخصص الأطباء بالتأكيد، إلا أن قيام وزارة الصحة بعدم إخبار الأطباء قبل ذهابهم بالإضافة إلى عدم تدريبهم على تنفيذ ذلك، جزء من الإهمال الإداري للوزارة والمستمر منذ فترة كبيرة".