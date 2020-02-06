أخبار مصر | وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية لعام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي 20192020.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإبتدائية 89.65%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان البالغ عددهم 123378 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة.

وقدم فضيلة وكيل الأزهر التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أن نسبة النجاح شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت النتيجة هذا العام تفوقا كبيرا لمعاهد الفتيات في نسب النجاح ومجموع الدرجات.

وكلف صالح بتنظيم خطة للاهتمام بالطلاب الحاصلين على درجات أقل من 50% في الفصل الدراسي الأول، والعمل على تحسين مستواهم العلمي، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب والنتيجة في الترم الثاني كل معهد على حده، حتى تصل النتيجة في الفصل الدراسي الثاني إلى أفضل نسبة.

هذا ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، أومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم (19493).