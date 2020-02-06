أخبار مصر | برلماني يطالب بمشروع قومي لتدوير المخلفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بمشروع قومي لتدوير المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتعميم مبادرة "حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جزيرة الزمالك" على الجمهورية كافة، مشيدا بإطلاق المبادرة في جزيرة الزمالك.

وقال في تصريحات اليوم: إن ذلك في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي التي أطلقتها وزيرة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية.



وأشار البرلماني، إلى ضرورة وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيك سواء للإنسان أو للبيئة، واستخدام خامات سهل التعامل معها بيئيا وسريعة التلاشي. وأشار البرلماني، إلى ضرورة وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيك سواء للإنسان أو للبيئة، واستخدام خامات سهل التعامل معها بيئيا وسريعة التلاشي. وأضاف "بركات"، أن خطوة حظر استخدام أكياس البلاستيك في مصر، تأخرت كثيرًا، خاصة وأن بعض الدول العربية المجاورة كتونس، اتخذت فيها خطوات متقدمة مُنذ 20 عاما ماضية. Advertisements

وأوضح أن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر، يحتاج إلى منظومة متكاملة، تبدأ بتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا الحظر، وماهية الآليات التي ستستخدمها، مرورًا بمعرفة البدائل المتاحة للاستخدام بدلًا من تلك الأكياس.

ونوه بأنه في حالة استبدالها بالأكياس الورقية يحتاج إلى تكلفة عالية كون مصر تستورد معظم الأوراق من الخارج، عبورًا بحملات توعية للمواطنين قبل بدء تنفيذ حظر الأكياس البلاستيكية بمشاركة الجهات الحكومية المختصة والمدارس والجامعات وسائل الإعلام المختلفة.

وطالب بتبني مشروع قومي لتدوير هذه المخلفات وإدخالها في مشروعات لإنتاج الطاقة.

