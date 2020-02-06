أخبار مصر | وكيل "إسكان النواب": العقارات غير المسجلة إهدار لحق الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "إسكان النواب": العقارات غير المسجلة إهدار لحق الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن هناك ما يقارب 90% من الثروة العقارية غير مسجل بالشهر العقاري، حيث يعد ملف التسجيل العقاري، من أبرز الملفات التي تحرص اللجنة على إلقاء المزيد من الضوء عليه.

وأضاف البرلماني، في تصريحات اليوم، أن الثروة العقارية غير المسجلة تمثل إهدارًا لحق الدولة والمواطن في الوقت نفسه، ما يستوجب ضرورة أن يكون هناك تشريع يعالج كل الملاحظات القائمة التي تواجه المواطنين في الإقبال على هذه الخطوة.

وأشار إلى أنه ينبغي إعادة النظر في اشتراطات التسجيل، وعدم المغالاة، وقصر الفترة الزمنية، لجذب المواطنين للتسجيل، لعدم ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وفي الوقت نفسه، لعمل حصر شامل ودقيق للثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الوحدة السكنية.

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وأوضح أن هناك عدة ملاحظات بشأن التسجيل في الوقت الحالي تتمثل في طول مدة الإجراءات، والمغالاة في الرسوم وارتفاع التكاليف.

ونوه بأن ذلك يتسبب في عزوف البعض عن هذه الخطوة المهمة، التي نتج عنها عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية في مصر، في الوقت الذي تسعى الدولة لرقمنة كل القطاعات والأنشطة واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم جميع الخدمات. وأشار إلى وجود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي يطبق حاليا، وتعديلات قانون البناء الموحد التي بصدد أن تخرج للنور قريبا، ومن ثم يجب أن يخرج قانون التسجيل العقاري للنور أيضا، ولهذا يجب أن يكون هناك آلية لتطبيق القانون على أرض الواقع.

وطالب بتذليل العقبات أمام المواطنين، وتهيئة الأماكن المخصصة لذلك على مستوى الجمهورية، وضرورة أن يتم تقديم الخدمة إلكترونيا للتيسير على راغبي التسجيل بمختلف المحافظات.

