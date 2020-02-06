أخبار مصر | برلماني: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، استجابة محافظة القاهرة لدراسة طلبه، بشأن تخفيض القيمة المفروضة على التصالح في مخالفات البناء، من 600 جنيه، ليكون من 50 لـ 100 جنيه للمتر، وهي الحد الأدنى للتصالح.

وقال البرلماني في بيان: إنه تواصل مع المهندس هشام عبد السلام، رئيس شبكة مياه الشرب للقطاع الفني بمدينة السلام، والمهندس تامر عرابي، رئيس التحصيل بالشبكة، لتسوية المديونية، بالتقسيط من خلال فاتورة الاشتراك الشهري، بحيث يتم دفع 25% بدلا من 50%، ومراعاة عدم قطع المياه عن الوحدات السكنية.

وأضاف الورداني، أن محافظة القاهرة، تم تقسيمها فيما يخص ملف التصالح بمخالفات المباني إلى 3 فئات، على حسب قيمة الأراضي والمستوى السكني، وهم (أ) و(ب) و(ج).

وتابع أنه تم تحديد منطقة الريان ومدينة السلام، كفئة "ج" بعد توضيح المستوى السكني للمنطقة، في استجابة لإبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، خلال جولة ميدانية، لتكون قيمة التصالح من 50 لـ 100 جنيه للمتر.

