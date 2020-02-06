شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 120 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ببني سويف خلال 4 أيام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت، الأحد الماضي وتستمر على مدار فبراير الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وقال «غنيم» إنه تمت إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بناحية غياضة الشرقية مركز ببا، ليصل بذلك إجمالى الحالات التي تمت إزالتها على مدار الـ 4 أيام الماضية إلى 120 حالة، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

إزالة تعديات في بني سويف

إزالة تعديات في بني سويف