شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات مهرجان قنا للموسيقى والغناء 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2020 عاماً للثقافة والوعى وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبددندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى على مدار 6 أيام متصلة في الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل.

ويعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام في المحافظة بدعم من الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادي.

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وقالت «عبدالدايم» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة في صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع في بناء الانسان والمجتمع، مشيرة إلى أنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكافة صوره.

وتابعت أن المهرجان يعد نموذجًا إيجابيًا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاج للتكامل بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلان في كل من دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، هيئة تنشيط السياحة.

وأوضحت وزير الثقافة أن هذه التجربة ستمتد إلى مختلف محافظات مصر، وأن المحطة القادمة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة في بناء الإنسان وكأداة فاعلة لإظهار الوجه الحضاري للثقافة والفنون المصرية.

يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان قنا للموسيقى والغناء يشمل عروضا فنية لنجوم الطرب العربى وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح، على الحجار، دينا الوديدي، مي فاروق، محمد محسن وفرق مسار إجباری، بلاك تيما، وسط البلد.