شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. نقل موقف سيارات القنطرة غرب إلى موقعه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، نقل موقف سيارات أجرة الأقاليم من قلب مدينة القنطرة غرب إلى جوار إدارة مرور القنطرة، اعتبارًا من الخميس.

وقال نائب المحافظ إن الموقف مقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويسع لنحو 100 سيارة ميكروباص، ويضم 38 محلا تجاريا ومسجد وكافيتريا ودورات مياه، بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم نقل سيارات جميع الخطوط الداخلية والخارجية من الموقف القديم إلى الموقف الجديد باجمالى 9 خطوط، منها 7 خطوط خارجية و2 داخلية، باجمالى 555 مركبة.