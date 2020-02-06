شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 20 مليون جنيه.. بدء تشغيل كوبري متحرك على ترعة المحمودية بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقفد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعمال التشغيل التجريبى للكوبرى الملاحي بقرية الغابة، التابعة لقرية بركة غطاس بمركز أبوحمص، والذى يربط جانبى ترعة المحمودية، واطمأن على سلامة التشغيل وعمل جميع المحاور به وتيسير الحركة المرورية والتجارية بالمنطقة.

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وبلغت تكلفة إنشاء الكوبري 20 مليون جنيه، ويربط قرية بركة غطاس بالقرى المجاورة والطريق الزراعى وشطرى والقرى وتوابعها، ويسهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة وتسهيل وقت العبور بين شطرى القرية. رافق المحافظ، خلال جولته التي شملت مدينة أبوحمص وقرية الغابة التابعة لها، اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة أبوحمص، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أبوحمص.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين في شتى القطاعات. فيما عبر الأهالى عن سعادتهم بإنشاء الكوبرى الملاحي لأهميته بالنسبة للمنطقة وتسهيل حركة السير بين جانبى ترعة المحمودية، ويقلل من مخاطر المعديات التي تعرضهم للسقوط في الترعة.

وشدد على السكرتير المساعد بضرورة المتابعة والمرور الميداني على مدن ومراكز المحافظة لمتابعة المشروعات الاستثمارية المنفذة بكافة المجالات، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات ورصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.

بدء تشغيل كوبرى متحرك على ترعة المحمودية بالبحيرة

بدء تشغيل كوبرى متحرك على ترعة المحمودية بالبحيرة

بدء تشغيل كوبرى متحرك على ترعة المحمودية بالبحيرة

بدء تشغيل كوبرى متحرك على ترعة المحمودية بالبحيرة