شكرا لقرائتكم خبر عن «كان مخرًا للسيول».. غضب في الإسماعيلية بعد إغلاق نفق النجدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب بين مواطنى الاسماعيلية ونوابها بالبرلمان بعد قرار مفاجىء بأغلاق نفق النجدة أسفل خط السكة الحديد الذي يربط شرق مدينة الاسماعيلية بغربها.

وفوجىء الأهالي بلوادر وسيارات تابعة للسكة الحديد تغلق النفق بالطوب الدبش، ما أدى إلى شلل مرورى بالمنطقة، وعجزت سيارات مرفق النجدة التابع لوزارة الداخلية من العبور إلى المدينة.

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وأنتقد اللواء اشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن الاسماعيلية، مسئولى السكة الحديد لإغلاق النفق بشكل مفاجئ دون سابق انذار، قائلًا انه اجتمع مع مسئولى الطرق والكبارى بالسكة الحديد قبل عام وقالوا ان النفق بحالة جيدة ويحتاج إلى الصيانه فقط.

وقال اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، ان مسئولى السكة الحديد هم من أغلقوا النفق، موضحًا أنه عبارة عن مخر قديم للسيول ويعد منذ عشرات السنين معبرا للالاف من ابناء المدينة ضمن 5 معابر تربط شرق المدينة بغربها.

وأعرب مصدر أمنى بادارة النجدة بالاسماعيلية عن استيائه بسبب اغلاق النفق الذي يعد الوسيلة الوحيدة لدخول وخروج سيارات النجدة، مؤكدا ان الاغلاق لم يراعى البعد الامنى ولا سرعة التحرك للنجدة، مناشدا مسئولى السكة الحديد عدم اغلاقه تاما.

وقال مصدر مسؤول بادارة الكبارى بالسكة الحديد إن لجنة فنية تابعة لهيئة السكة الحديد هي التي أوصت بإغلاق النفق، مناشدا المعترضين على ذلك مخاطبة وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.