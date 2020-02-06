شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام من دخوله الخدمة.. وزير الاتصالات يفتتح مركز خدمة «we» في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد عام من دخوله الخدمة، افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المصرية للاتصالات «we» في مدينة المنصورة، الخميس.

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وتوجه الوزير يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعدد من نواب البرلمان، مترجلين من الديوان العام للمركز لتفقد أماكن تقديم الخدمة.

ووجه الوزير موظفي المركز بضرورة الاهتمام بالعملاء، قائلا: «أنتم موجودين هنا علشان راحة العميل وحل مشاكلة فلازم تستوعبوهم وتذللوا لهم أي عقبات.. أنا عايز المركز ده يبقى أحسن فرع في الشركة».

وحرص موظفو الفرع على التقاط صور «سيلفي» مع الوزير الذي أكد تطوير البنية التحتية للاتصالات بجميع مراكز ومدن محافظة الدقهلية بما يتناسب مع السرعة المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميم مشروع التحول الرقمي في كافة المحافظات.