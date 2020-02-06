شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافئ 712 من رجال الشرطة لجهودهم في تحقيق الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 712 من رجال الشرطة بمديريات أمن «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزى، الأحوال المدنية»، والإدارات العامة لـ«شرطة ميناء القاهرة الجوي، تأمين محور قناة السويس، للمرور، لأمن الموانئ، لحماية الأداب، لشرطة النقل والمواصلات»، نظرًا لجهودهم خلال شهر يناير 2020، التي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.