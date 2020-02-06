شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 68 دور حضانة بأسوان بتكلفة 2.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، احتفالية توقيع برتوكولات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تمثلها بأسوان مديرية التضامن، والجمعيات الأهلية، وجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين أحمد، وممثلى 68 حضانة، بجانب مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بهدف تطوير دورحضانات الجمعيات الأهلية ورفع كفاءتها على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

Advertisements

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بهذه المبادرة الطيبة من وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، لرصد اعتمادات مالية تصل لنحو 8 ملايين جنيه من أجل الارتقاء بدور الحضانات الواقعة داخل عدد من الجمعيات الأهلية بشكل مرحلى، مقدماً شكره لجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات على حرصها لتفعيل دورها المجتمعى للإشتراك مع مديرية التضامن بأسوان لتنفيذ أعمال التطوير بدور الحضانات وهو ما يجسد نموذجاً يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ومساندة العمل الحكومى لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة لأبناء المحافظة وخاصة النشء منهم بمرحلة الطفولة المبكرة والعمل على تهئية المناخ الملائم لهم سواء من خلال رفع كفاءة الحضانات لتصبح مواقع جمالية حضارية أو بتوفير أثاثات ومستلزمات تعليمية لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة يحيى إلى أن سياسة الدولة هى الاستثمار في الإنسان وقد وصل الاهتمام إلى التركيز على النشء من سن يوم وحتى 4 سنوات في الحضانات، وأن هذه المبادرة تعلى من قيمة المواطنة وتمهد لمستوى الخدمة المتميزة للطفل المصرى كمواطن المستقبل وأصبحت في متناول كل أطياف المجتمع في القرى قبل المدن.

ولفتت إلى أن بنود الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تكامل التداخلات الداعمة للطفل تعليمياً وتربوياً وحركياً وذهنياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً، وذلك من خلال رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات الخدمة والإدارة التنفيذية ومتخذى القرار بداخلها وتوفير كافة الإمكانيات لخلق بيئة آمنة ومتحضرة للأطفال، مضيفة أن المرحلة الأولى التى سيتم تنفيذها وفقاً لاتفاقية التعاون تصل تكلفتها إلى 2,5 مليون جنيه وتشمل تطوير 68 حضانة تضم 200 فصل أو قاعة وتستمر الأعمال حتى نهاية عام 2020.