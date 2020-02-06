شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة أسيوط» تحصد كأس الروح الرياضية على مستوى الجامعات المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عن فوز وفد طلاب كلية الصيدلة بالجامعة المشارك في الملتقى القمي الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية، والمقام بجامعة سوهاج تحت شعار «مصر بلد الأمن والأمان» بكأس الروح الرياضية «المركز الأول» كأفضل وفد مشارك في الملتقى.

وقال «غريب» إن طلاب الوفد استطاعوا حصد عدداً من المراكز المتقدمة أيضاً في المسابقات الفنية والرياضية بالملتقى، حيث حصل الطالب كيرلس حمدي على المركز الأول في الرسم، وحصل الطالب حسام نصر يحي على المركز الثاني في مسابقة الشعر، كما فاز فريق كرة الطائرة أولاد المتمثل في الطالب يوسف أيمن والطالب كارولس كمال بالمركز الثالث، وحصلت كلاً من الطالبة مرثا فتحي والطالبة ريهام روماني على المركز الثانى في مسابقة الكرة الطائرة بنات، وحصل الطالب مينا مخلص على المركز الثاني في تنس الطاولة طلاب، وكذلك حصلت الطالبة مرثا فتحي على المركز الثاني تنس طاولة طالبات.

ومن الجدير بالذكر أن مشاركة وفد طلاب كلية الصيدلة في الملتقى القمى الصيدلى هذا العام جاء تحت رعاية الدكتور محمود شيحة، عميد الكلية، والدكتور أحمد محمد عبدالمولي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أبوبكر السيد، رائد عام الوفد، وذلك بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بالكلية ومشرفى اللجان المختلفة باتحاد طلاب الكلية.

جامعة أسيوط تحصد كأس الروح الرياضية لكليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية

جامعة أسيوط تحصد كأس الروح الرياضية لكليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية

جامعة أسيوط تحصد كأس الروح الرياضية لكليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية