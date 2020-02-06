شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعلن انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة الاتحاد الأفريقي الـ33 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، انطلاق اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، للتحضير لقمة الاتحاد الافريقي الـ33 التي من المقرر أن تنطلق فعالياتها 9 و10 فبراير الجاري تحت عنوان «إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا».

وقال «شكري» في كلمته: «إن العام الماضي شهد تحقيق العديد من الإنجازات الفارقة على مستوي القارة الافريقية وترواحت هذه الانجازات ما بين سياسية واقتصادية وغيرها من المجالات، وبالرغم من هذه الانجازات إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العقبات والتحديات».

وأشار إلى أهم الموضوعات المقرر أن يبحثها وزراء الخارجية الأفارقة خلال اجتماعاتهم تحضيرا للقمة، ويأتي على رأسها الموضوعات المتعلقة بالأمن والسلم في القارة الافريقية خلال عام 2019، وكذلك الموضوعات المتعلقة باللاجئين والنازحين في القارة.

من جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسي فقي، ضرورة البحث عن حلول إفريقية لمشاكل القارة، مشيدا بالدور الذي قام به الرئيس الرواندي، بول كاجامي، لإعادة اللاجئين الأفارقة من ليبيا.

وأشار «فقي»، في كلمته، إلى التحديات الصحية الجديدة التي تواجهها افريقيا خاصة التهديد الذي يشكله فيروس إيبولا، لافتا إلى ان هذه التحديات تحتاج إلى إهتمام كبير من جانب المؤسسات الصحية الافريقية من أجل مواجهة هذا التحدي.

ونوه «فقي» إلى أن مركز أفريقيا للصحة نشر العديد من الخبراء الصحيين منذ بدء ظهور الفيروس في الكونغو الديموقراطية، كما عقد اجتماع لوزراء الصحة الافارقة لإيجاد حلول لهذه الامراض ومواجهتها، مشيرًا إلى التحدي الجديد الذي يواجهه العالم حاليا بعد ظهور فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي: «هناك تقدم كبير فيما يتعلق بالانتهاء من مشروع الهيكل الجديد للإتحاد الافريقي، ومن المقرر ان يتم عرض هذا المشروع على وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي تمهيدا لإعتمادة».

وأشار «فقي» إلى الإجراءات التحضيرية التي تجري حاليا لإنتخابات مفوضية الاتحاد الافريقي الجديدة في 2021، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من أجل بناء إفريقيا جديدة مهددة بالتحدي الأمني وإنتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفين الذين يقومون بالعديد من الهجمات الدموية والتي تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان.

وقال رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي: «إن النزاع في ليبيا وتهديدات جماعة الشباب الارهابية في الصومال والجماعات الارهابية في منطقة الساحل والصحراء يؤكد أن موضوع القمة الافريقية لهذا العام (إسكات البنادق) أمر مهم جدا»، مشيرا إلى أهمية بناء السلام في القارة من خلال حلول مبدعة ومبتكرة لتحقيق التنمية، مشددًا على ضرورة تفعيل المحكمة الخاصة بجنوب السودان.

من جهتها، كشفت السكرتير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للتنمية الاقتصادية، بييرا سنجواي، عن أنه وفقا لمركز أوسلو للسلم فإن عدد النزاعات المسلحة في الدول الإفريقية وصل إلى 17 نزاعا بعد ان كانت 5 دول افريقية فقط تعاني من النزاعات المسلحة في عام 2005.

وطالبت «سنجواي» بضرورة وضع حد لمشكلة تدمير الإنسانية، على حد قولها، وإقرار الامن والسلم ليس فقط في افريقيا وانما في العالم كله، مشيرة إلى أهمية عنوان القمة الافريقية «إسكات البنادق»، معقبة: «ينبغي أن نضمن أن إستيراد الاسلحة من جانب الدول الافريقية يتم إستخدامها في تحقيق الامن والسلم فقط وليس تأجيج التوتر والنزاعات المسلحة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، إن القمة الافريقية الـ33 ذات أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا، حيث عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في 2019 مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث أن اجتماعات المجلس التنفيذي التي ترأسها الوزير سامح شكري ستناقش عدة موضوعات من أهمها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وموضوع عام 2019 «اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، وكذا المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 «إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا»، فضلاً عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم المحرز اتصالاً بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

واشار المتحدث إلى أنه من المُنتظر أن يُجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.