شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العدل والإسكان يفتتحان مجمع خدمات الشهر العقاري في «العاشر من رمضان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، مجمع خدمات الشهر العقارى المطور بمدينة العاشر من رمضان، والمٌقام على مساحة 960 متر، ويضم مكتب توثيق ومكتب شهر ومركز معلومات لخدمة أبناء المدينة.

وأكد «مروان» أن الوزارة تسعى إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كل الإجراءات، وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد، كما تستخدم جميع المكاتب سواء الجديدة أو التي جرى تطويرها وسائل التكنولوجية المساعدة مما يسهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على آداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.

أضاف وزير العدل أن هناك تنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لتوفير أماكن لإقامة مقرات شهر وتوثيق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقضاء على التكدس والإزدحام.

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من جهته، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن هناك تعاون مثمر بين الوزارت المختلفة وكافة مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن مشاركتنا اليوم لإفتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري المطور بالعاشر من رمضان جاء ليقدم خدمة هامة لسكان المدينة والمترددين عليها.

واشار «الجزار» إلى أن البنية الأساسية للمجتمعات العمرانية تشمل الطرق والمرافق من مياه شرب وصرف وغاز بالإضافة إلى تيسير الخدمات بصورة مميزة للمواطنين، قائلا أن هدفنا هو خدمة المواطن المصري.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقوم بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة مجمعات خدمات للشهر العقاري ومكاتب خدمة مواطنين مطورة تعمل بأحدث الأساليب التكنولوجية والتي تخدم الدولة في منظومة التحول الرقمي التي تسعى لتحقيقها.

وتفقد الوزيران والمحافظ إدارة التدريب «القاعة الرئيسية» والتي تستوعب 25 متدرب وتستخدم في إنهاء التعاملات مع المترددين على الشهر، وإدارة الدعم الفني المنوطة بالبرمجة وصيانة الأجهزة وتقديم كافة الإستشارات الفنية والإلكترونية للمتدربين، وغرفة الحفظ «الأرشفة».

وأهدى المحافظ درع المحافظة للمستشار عمر مروان، وزير العدل، تقديراً لجهوده للإرتقاء بمنظومة الشهر العقاري وسعيه الدائم والدؤوب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وزيرا العدل والإسكان يفتتحان مجمع خدمات الشهر العقارى المطور بمدينة العاشر من رمضان

وزيرا العدل والإسكان يفتتحان مجمع خدمات الشهر العقارى المطور بمدينة العاشر من رمضان

وزيرا العدل والإسكان يفتتحان مجمع خدمات الشهر العقارى المطور بمدينة العاشر من رمضان