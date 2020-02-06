شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي (2019 /2020)، بنسبة نجاح للشهادة الابتدائية 89.65%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123 ألفا و378 طالبًا، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83 ألفا و667 طالبًا.

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وقدم «عباس»، وفق بيان صادر، اليوم الخميس، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أن نسبة النجاح شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت النتيجة هذا العام تفوقا كبيرا لمعاهد الفتيات في نسب النجاح ومجموع الدرجات.

وكلف وكيل الأزهر، قطاع المعاهد الأزهرية، بتنظيم خطة للاهتمام بالطلاب الحاصلين على درجات أقل من 50% في الفصل الدراسي الأول، والعمل على تحسين مستواهم العلمي، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب والنتيجة في الفصل الدراسي الثاني كل معهد على حدة، حتى تصل النتيجة إلى أفضل نسبة.

وأشار إلى أن النتيجة متاحة للطلاب وأولياء الأمور من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، أومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم (19493).