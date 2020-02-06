شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 556 محضرًا تموينيًا لتشديد الرقابة على الأسواق في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 556 محضرا تموينيا خلال الحملات التموينية، وذلك لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول.

أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 24 حتى 30 يناير الماضى حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث تم تحرير 166محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، و208 محاضر لمحطات ومستودعات المواد البترولية وكذا 182 محضرا لمحلات لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما أشار إلى ضبط 95 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بمركزي تلا وأشمون، وتحرير محضر رقم 1526 لسنة 2020 جنح السادات ضد صاحب محل حدايد وبويات لمخالفته القانون واللوائح وذلك لحيازته دهانات منتهية الصلاحية وتم التحفظ على كمية قدرها 75 عبوة دهانات مختلفة الأوزان منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 20 محضرا ضد أصحاب المحلات التي لم تلتزم بقواعد وإجراءات الأوكازيون، وقد أكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أي تلاعب.