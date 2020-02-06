شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من رئيس الوزراء بشأن أرض فناء مدرسة «قوص» الثانوية التجارية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الخميس، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن اعتبار أرض فناء مدرسة «قوص» الثانوية التجارية بمدينة قوص بمحافظة قنا، من أعمال المنفعة العامة. وللاطلاع على نص القرار:

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار من رئيس الوزراء بشأن أرض فناء مدرسة «قوص» الثانوية التجارية (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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