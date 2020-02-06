شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ الإسماعيلية بأعضاء مجلس أمناء «بيت العائلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الخميس، بأعضاء مجلس أمناء فرع بيت العائلة المصرية بمحافظة الإسماعيلية.

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وأشاد «بشارة» خلال اللقاء بدور رجال الدين الاسلامى والمسيحى على السواء في نشر الثقافة والتوعية للشباب والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن وتوضيح المفاهيم الحقيقية لمعنى الديمقراطية والحرية واحترام الرأى والرأى الاخر وتوجيه رسالة للعالم أجمع تؤكد وحدة صف الشعب المصرى العريق.

وضم المؤتمر الشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية ورئيس فرع بيت العائلة والشيخ أحمد عبدالقادر رئيس لجنة الفتوى والأمين العام للفرع والشيخ جمال على مدير إدارة أوقاف الاسماعيلية والشيخ محمد عبدالهادى مدير عام الوعظ والإرشاد والأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك الفخرى لمدن شرق الدلتا والقناة وسيناء والأب دانيال لطفى مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس ونخبة من أساتذة الجامعة وعمداء الكليات.

أشاد المحافظ بروح المحبة والاخاء التي تجمع شعب الاسماعيلية بمختلف طوائفم وانتمائتهم وتاريخهم العظيم على مدى كافة الاحداث التاريخية التي مرت بها البلاد مؤكدا على أننا جميعا على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعى للمجتمع واستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على المصلحة العامة لجميع المواطنين.