شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان جديدان للرئيس السيسي.. تعرف عليهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018.

وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2017 - 2020 من 432 مليون يورو إلى 528 مليون يورو، وتشمل قطاعات الدعم خلال هذه الفترة التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والحوكمة.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته التي عقدها في 15 أبريل 2019.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 604 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019.

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ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدها بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

وينص التعديل على أن تكون المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحقيق الهدف هي مبلغ اثنان وتسعون مليونا ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون مليون دولار أمريكي، مع تعديل المادة (4) بحذف عبارة (30 سبتمبر 2020) ويحل محلها عبارة (30 سبتمبر 2024).

ونشر القراران في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم: