شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الشيخ متحدثًا رسميًا لمحافظة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، تولي هيثم الشيخ، نائب المحافظ، مسؤولية المتحدث الرسمى باسم المحافظة، حيث أسند إليه التعامل مع الصحفيين والإعلاميين بمختلف الوسائل الإعلامية.

وأصدرت المحافظة بيانا صحفيا، أكدت فيه «أن القرار يتضمن إسناد مسؤولية التعامل والتواصل والتنسيق مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة وخارجها على أن يكون هو المتحدث الإعلامي الرسمي للمحافظة».

من جانبه، قال هيثم الشيخ إنه يرحب بالتعامل مع الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية لتسهيل مهمتهم في تغطية الفعاليات لنقل الحقائق والإنجازات التي تقوم بها الدولة للمواطنين.