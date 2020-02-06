القاهرة: استرداد 100 ألف فدان أملاك دولة في أقل من أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة استردت في أقل من أسبوع من بدء الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة ما يقارب من 102 ألف م2 من الأراضي المتعدى عليها تمثل حصيلة تنفيذ 34 حالة إزالة.

وأشار عبدالعال، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى في أعمال الإزالة بـ63.6 ألف م2 بعد تنفيذ 14 حالة إزالة تلتها المنطقة الشرقية بـ38 ألف م2 ناتج تنفيذ 18 حالة إزالة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بإزالة كافة التعديات على الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، والحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين، وجرى رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون بحي المعادي بالتعاون مع الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة والشئون القانونية والإيرادات وشرطة المرافق وقسم المعادي من إخلاء وسحب 3 مشاتل ومرسى تنفيذًا لقرار محافظ القاهرة بضرورة استعادة أملاك الدولة والحفاظ على المال العام وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.​