هزة أرضية بقوة 4 ريختر شمال شرق العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، صباح اليوم الخميس، هزه أرضية على بعد 204 كم شمال شرق مدينة العريش (داخل البحر المتوسط). وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان، اليوم، إن الهزة كانت في تمام الساعة السادسة و53 دقيقة (6.53) صباحًا بالتوقيت المحلي وبقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 32.7597°شمالًا، وخط الطول 34.7793° شرقًا، وعلى عمق 13 كم، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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