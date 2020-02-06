بسلاح آلي وسيارة نقل.. كشف لغز مقتل شخصين برصاص مجهولين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا في كشف تفاصيل مقتل شخصين على يد مجهولون حل جلوسهما أمام محل بيع إكسسوارات، وأن الواقعة بسبب خصومة ثأرية.

ورد بلاغ لمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بوصول (سائق، عامل" مقيمان بناحية البهنسا دائرة المركز) متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة متفرقة، وما قرره شقيق أحدهما أنه أثناء جلوس المجني عليهما أمام محل بيع إكسسوارات سيارات "ملك السائق" فوجئا بقيام شخص مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأودى بحياتهما وهرب.

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كشفت تحريات فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن المتوفيين أبناء عمومة ينتميان لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات الأخرى وأن وراء ارتكاب الواقعة (3 مزارعين، عامل "جميعهم ينتمون للعائلة المشتركة في الخصومة الثأرية مع المجني عليهم، ومقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع الثأر، حيث قرر المتهمون بقيامهم بالتوجه للمحل الخاص بالمجني عليه الأول مستقلين سيارة نقل "ملك أحد المتهمين وقيادة آخر"، ولدى مشاهدتهم للمجني عليهما قام أحد المتهمين بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاههما، وتم بإرشادهم ضبط (البندقية الآلية وبخزينتها 9 طلقات لذات العيار والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقي.