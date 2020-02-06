النقض تبرئ 5 من مشجعي الأهلي في قضية أحداث مباراة الأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض، بقبول طعن 5 من أعضاء أولتراس الأهلي وإلغاء حكم حبسهم 6 شهور في قضية أحداث عنف مباراة الأهلي والوداد.

وبرأت المحكمة المتهمين، بعد نظر موضوع القضية.

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب، واستأنف عدد منهم على الحكم، وقضت محكمة جنح مستأنف بحبسهم 6 شهور.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلي في مباراة الوداد أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموز.