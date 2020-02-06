محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت معاينة رجال المعمل الجنائي بالجيزة عن مفاجأة بشأن حريق شقة سكنية بفيصل، الخميس، أودى بحياة أب و3 أطفال بينهم رضيع دون تفحمهم.
المعاينة أثبتت أن ماسا كهربائيا في المدفأة وراء الحريق الذي بدأ في غرفة النوم وامتد إلى الصالة "ريسبشن" في شقة على مساحة 160 مترا.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بشارع القدس بفيصل.
دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وعُثر على جثامين شخص و3 أطفال (أب - 3 أبناء).
تقرير مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق؛ إثر استنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الهرم.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم رضيع.. "دفاية الموت" وراء مصرع أب و3 أطفال في حريق "شقة فيصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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