أصولها "يونانية وبيزنطية ورومانية.. ضبط 1000 قطعة آثار بحوزة نجار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام نجار وبحوزته 975 قطعة آثار حال قيامه بترويجه بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام "نجار"، مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "إيصال أمانة" بحيازة قطع أثرية وتردده على دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم حال تواجده بطريق (بلبيس / القاهرة) الصحراوي بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (975 عملة أثرية "من البرونز والنحاس" مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني وأواخر العصر البيزنطي).

بعرض المضبوطات على مفتشي الآثار منطقة الشرقية، أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.