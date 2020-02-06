سقوط عصابة "المشاغبين الثلاثة" لاستغلال الأطفال في التسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث رعاية الأحداث، القبض على 3 عاطلين؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول ببولاق الدكرور.

أكدت تحريات مباحث الأحداث أن 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، يستغلون الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم بمنطقة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم لـ 5 أحداث الذي أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول ودفعهم لتعاطى المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.