سقوط عصابة "المشاغبين الثلاثة" لاستغلال الأطفال في التسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث رعاية الأحداث، القبض على 3 عاطلين؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول ببولاق الدكرور.
أكدت تحريات مباحث الأحداث أن 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، يستغلون الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم بمنطقة بولاق الدكرور.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم لـ 5 أحداث الذي أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول ودفعهم لتعاطى المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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