

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن دمياط في ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة 21 هاتف محمول من داخل أحد المعاهد. ورد بلاغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من (مدير أحد المعاهد بدمياط) باكتشافه سرقة 22 هاتف محمول خاص بطالبات إحدى الأكاديميات الخاصة الموجودة داخل المعهد المشار إليه. Advertisements كشفت تحريات فريق البحث الجنائي خلال 48 ساعة أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (موظفة بالمعهد - عامل خردة). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المضبوطات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر موظفة وعامل وراء اختفائها.. كشف لغز سرقة 22 هاتف محمول من طالبات معهد بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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