محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قال مصدر أمني مسؤول إن ضحايا حريق شقة سكنية بفيصل، اليوم الخميس، هم أب وأبناؤه الثلاثة. أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن الحريق اندلع في الثامنة صباح اليوم أودى بحياة الأسرة كاملة اختناقا بالدخان نافيا تفحم الجثث بقوله: "الجثث سليمة". أوضح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن ماسا كهربائيا بإحدى التوصيلات الكهربائية نتج عنها شرزا تسبب في نشوب حريق في أثناء استغراق أفراد الأسرة بالنوم. Advertisements البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بشارع القدس بفيصل. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وعُثر على جثامين شخص و3 أطفال (أب - 3 أبناء). تقرير مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق إثر استنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الهرم.

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كانت هذه تفاصيل خبر إسفكسيا الخنق تقتل أسرة كاملة.. مصرع أب وأبنائه الثلاثة في حريق "8 الصبح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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