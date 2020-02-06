اعترافات المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها في حلوان: "كانت هتفضحني فضربتها بحجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها في حلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا بالعثور على سیدة متوفاة بأحد شوارع عرب غنيم، وبالانتقال عُثر على الجثة مُسجاة على وجهها، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن، وجرح تهتكي بفروة الرأس وكدمة بالعین الیمنى، وعثر بجوارها على حجر أبیض اللون ملطخ بالدماء، وهاتف خالي أزرق اللون، إناء یحوي كمیة من المثلى المستخدمة في الطھي وبعض العبوات الدوائية.

ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إسماعيل. م" عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا مخدرات، وتم ضبطه وإحالته للنيابة للتحقيق.

Advertisements

اعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة، قائلًا إنه كان يمر بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة المجني عليه، لكونها تتاجر في المواد الغذائية بالقرب من محل سكنها.

وأضاف المتهم أنه تتبع الضحية وأثناء محاولته سرقتها استغاثت بالأهالي إلا أنه تعدى علیھا بالضرب باستخدام الحجر المعثور علیه محدثًا إصابتها التي أودت بحیاتھا.

وقال المتهم إنه استولى من المجني عليها على مبلغ 450 جنيهًا و"فردة حلق ذهبي" وفرّ هاربًا حتى تم ضبطه.