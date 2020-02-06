مصر | مصدر يكشف تفاصيل وفاة 3 أطفال ووالدهم في حريق شقة فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف تفاصيل وفاة 3 أطفال ووالدهم في حريق شقة فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف المصدر في تصريحاته إلى "الخليج 365"، أن قوات الحماية المدنية بالجيزة، دفعت بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحريق سوى تفحم غرفة النوم والريسبشن.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، قد نجحت في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة فيصل، ما تسبب عن وفاة 3 أطفال، ووالدهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن ماس كهربائي بالمدفأة الكهربائية، السبب في نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة فيصل، ما تسبب في مصرع 3 أطفال من بينهم طفل رضيع، ووالدهم إثر الإختناق، نافيا تفحم الجثث كما تم تداوله.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريقا داخل شقة سكنية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.