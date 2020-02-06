مصر | النيابة تحقق في حريق مخزن قطع سيارات بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في حريق مخزن قطع سيارات بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بداخل مخزن قطع غيار سيارات، بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، فيما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وانتدبت النيابة المعمل الجنائي، لفحص الحريق وبيان أسبابه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تمكنت صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات بقرية منيل شيحة التابع بأبو النمرس دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بقرية منيل شيحة بأبو النمرس، تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وجرت محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها.