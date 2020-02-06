مصر | النيابة تحقق في حريق مخزن قطع سيارات بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في حريق مخزن قطع سيارات بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بداخل مخزن قطع غيار سيارات، بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، فيما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي، لفحص الحريق وبيان أسبابه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.