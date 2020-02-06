مصر | ننشر المعاينة الأولية لاحتراق شقة ومصرع 4 أشخاص فى فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر المعاينة الأولية لاحتراق شقة ومصرع 4 أشخاص فى فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل، بمحافظة الجيزة، وطلب التحريات فى مصرع ٤ أشخاص من بينهم ٣ أطفال ورجل مسن.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وتبين من المعاينة الأولية، تفحم محتويات الشقة بأكملها، والعثور على جثث رجل مسن و٣ أطفال بها حروق.

ورجحت التحريات الأولية، أن الضحايا لقوا مصرعهم مختنقين، إثر تصاعد الأدخنة، حتى طالت النيران أجسادهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ونقل الجثث للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة فيصل، ودفع بـ5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتبين بعد الفحص تفحم 4 أشخاص، والتهام جميع محتويات الشقة.