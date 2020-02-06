شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العدل والإسكان يفتتحان مجمع الشهر العقاري الجديد في «العاشر من رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة العاشر من رمضان، صباح الخميس، لافتتاح مقر الشهر العقارى الجديد بالمدينة.

وكان في استقبالهما الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز ومدينة العاشر من رمضان، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمدينة.

يذكر أن المجمع يقع في الحي السادس عشر، ومقام على مساحة 960 مترا، ويضم مكتب توثيق ومكتب شهر عقاري ومركز للمعلومات، ومن المقرر أن يعمل بأحدث الأجهزة الإلكترونية «أجهزة الجيل السابع».