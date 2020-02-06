شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر التأسيسي لـ«الزراعيين الأفارقة» في شرم الشيخ السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة في مدينة شرم الشيخ، السبت، والذي تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية برئاسة الدكتور سيد خليفة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وبحضور ممثلي النقابات المهنية والمجتمع المدني بالدول الأفريقية، و25 سفيراأفريقيا وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الزراعة وممثلين لمفوضية الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الأفريقي، ضمن خطة مصر لتفعيل التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني المصري ونظيرتها في الدول الأفريقية.

وقال الدكتورسيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه من المقرر أن يعقد مؤتمر الأمن الغذائي في أفريقيا على هامش المؤتمر التأسيسي لإتحاد الزراعيين الأفارقة، موضحا ان هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لتوصيات منتدي شباب العالم الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ وهو مؤتمر الامن الغذائي في أفريقيا.

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وأكد نقيب الزراعيين أن الحدث يشكل إنطلاقة للتواجد المصري في أفريقيا ودعم اللعلاقات بين دول القارة، خاصة أن المَجال الزراعي يعد واحدًا من أبرز مجالات التعاونبين مصر ودول القارة الأفريقية، وأن مصر تعمل على تشكيل تحالفات زراعية مع العديد من الدول في أفريقيا، مشيرا إلى انه سيتم دراسة بعض المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية بين دول القارة الافريقية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المواردالمتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها من خلال اتحاد الزراعيين الأفارقة.

وأضاف «خليفة» أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تعاون وتكامل زراعي بين الدول الأفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلي لكافة دول القارة.

وأوضح نقيب الزراعيين أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الأفريقي تملك فرصا استثمارية زراعية هامةمثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتمزراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التي تزخر بها دول القارة.

وأشار«خليفة» إلى إنه من المتوقع عقب تدشين الإتحاد أن يساهم في تطوير قطاع الزراعة في أفريقيا، حيث سيكون بمثابة حاضنة أعمال لكافة الفئات العاملة بقطاع الزراعة على مستوي القارة الافريقية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تخصيص مقر دائم للاتحاد كمساهمة من جمهورية مصر العربية، لتيسير مهامه، كما تتكفل نقابة الزراعيين بالسكرتاريةالخاصة بالاتحاد على أن تكون الجمعيات التطوعية الزراعية والتعاونية، وكذلك جمعيات المرأة والشباب بمثابة ركيزة وسند لعمل المهندسين والخبراء الزراعيين والقطاع الخاص.