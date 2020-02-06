شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسكندرية»: تحصين 73.3 ألف رأس ماشية وطائر ضد «القلاعية والأنفلونزا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات.

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أضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اجمالى ما تم تحصينه خلال شهر يناير الماضي بلغ 73 ألفا و351 رأس ماشية وطائر، حيث تم تحصين 60 ألفا و351 رأس ماشية و13 ألف طائر.

وأوضحت أنه تم تحصين 29 ألفا و423 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و25 ألفا و520 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و1703 رؤوس أبقار ضد جدرى الماشية، و2310 رؤوس ضد مرض جدرى الأغنام، وتحصين 1353 رأس أبقار ضد النيمو باك الزيتى، و42 رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين 13 ألف طائر دجاج وبط وأوز وديوك رومى بلقاح أنفلونزا الطيور.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية والمديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.