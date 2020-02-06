شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من السفير المصري في بكين إلى الشعب الصيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سفير مصر ببكين يؤكد تضامن وثقة مصر في فوز الصين في معركتها ضد فيروس «كورونا»
أكد الدكتور محمد البدري، سفير مصر في بكين، تضامن وثقة مصر حكومة وشعبا مع الصين في معركتها ضد الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس «كورونا» الجديد.
وقال البدري، في رسالة تضامن مع الشعب الصيني، الخميس: «نحن واثقون تماما من فوزكم في المعركة ضد كورونا، وأنكم قادرون على ذلك، فعلى مدى تاريخكم الطويل لم تعرفوا مطلقا الهزيمة، وتخرجون من معارككم منتصرين، واليوم لا يختلف عن أمس، وستحققون في النهاية الفوز في المعركة ضد هذا المرض، ونحن واثقون من ذلك».
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل رسالة تضامن وصداقة وأخوة إلى شقيقه الرئيس الصيني شي جين بينج أكد فيها ثقته في قدرة الصين على الفوز في هذه المعركة.
وتابع السفير المصري: «واثقون من أن المعجزة الاقتصادية التي حققتموها وسطرتها جميع الكتب ستمتد إلى جميع المجالات، وستفوزن في النهاية في هذه المعركة ضد فيروس كورونا الجديد».
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من السفير المصري في بكين إلى الشعب الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.