شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من السفير المصري في بكين إلى الشعب الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سفير مصر ببكين يؤكد تضامن وثقة مصر في فوز الصين في معركتها ضد فيروس «كورونا»

أكد الدكتور محمد البدري، سفير مصر في بكين، تضامن وثقة مصر حكومة وشعبا مع الصين في معركتها ضد الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس «كورونا» الجديد.

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وقال البدري، في رسالة تضامن مع الشعب الصيني، الخميس: «نحن واثقون تماما من فوزكم في المعركة ضد كورونا، وأنكم قادرون على ذلك، فعلى مدى تاريخكم الطويل لم تعرفوا مطلقا الهزيمة، وتخرجون من معارككم منتصرين، واليوم لا يختلف عن أمس، وستحققون في النهاية الفوز في المعركة ضد هذا المرض، ونحن واثقون من ذلك».

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل رسالة تضامن وصداقة وأخوة إلى شقيقه الرئيس الصيني شي جين بينج أكد فيها ثقته في قدرة الصين على الفوز في هذه المعركة.

وتابع السفير المصري: «واثقون من أن المعجزة الاقتصادية التي حققتموها وسطرتها جميع الكتب ستمتد إلى جميع المجالات، وستفوزن في النهاية في هذه المعركة ضد فيروس كورونا الجديد».