شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لا نخاف على البلد من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت وزير الصحة، هالة زايد، وزيرة الصحة، حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، لتكون أحدث المنضمين من الحكومة لمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الوزيرة، في أول تغريدة لها: «الحقيقة الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم، لأنه أكثر تدميرًا.. ليس لأفراد.. بل لدول وشعوب بأكملها».

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