حريق بمخزن قطع غيار سيارات في أبو النمرس دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، فجر الخميس، حريقا اندلع بمخزن قطع غيار سيارات بمركز أبو النمرس دون إصابات. مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية تلقى إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن بقرية منيل شيحة. تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا. وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها لباقي المجاورات، وأمكن السيطرة على الحريق.

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