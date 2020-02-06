محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقى شخص و3 أطفال مصرعهم، صباح الخميس، إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل شقة بشارع القدس. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة، فيما عُثر على جثامين شخص و3 أطفال لقوا مصرعهم جراء الحريق. المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر حريق يودي بحياة شخص و٣ أطفال بفيصل.. والمعاينة: ماس كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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