أخبار مصر | برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتمد مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2019-2020، للشهادتين الابتدائية والإعدادية، على أن يتم إعلانها لاحقا، ويمكن للطالب الأزهري معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس.

نتيجة الأزهر الشريف

ومن المقرر فور اعتماد النتيجة، إتاحتها على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من هنا، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من كشوف نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وسيتم عرضها على الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف وذلك للتصديق عليها واعتمادها، ليقوم موقع الأزهر الشريف برفع نتيجة الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي ونشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية.