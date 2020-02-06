أخبار مصر | بروتوكول بين "التضامن" ومصر الخير لرفع الوعي الأخلاقي للمواطن اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول بين "التضامن" ومصر الخير لرفع الوعي الأخلاقي للمواطن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير الخاص بمبادرة قيم وحياة، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بمقر وزارة التضامن الإجتماعي بالعجوزة.

ويهدف البروتوكول إلى نشر مجموعة من القيم الأخلاقية الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن مثل: السلام، السعادة، الإحترام، المحبة، البساطة، الصدق، النزاهة، التعاون، التواضع، الاتحاد، والمسؤولية بعيدًا عن أي تعصب عرقي أو ديني عن طريق دمج مجهود كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية.

