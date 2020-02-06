أخبار مصر | تعرف على شروط إجلاء المواطنين من الصين بؤرة تفشي "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شروط إجلاء المواطنين من الصين بؤرة تفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجلي أكثر من 20 دولة، بما فيها دول عربية كالمغرب والجزائر، مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، موقع ظهور فيروس كورونا المستجد.

ويقول خبراء إن على الدول إتباع شروط السلامة الضرورية للتأكد من سلامة المواطنين الذين يتم إجلاءهم.

ما هي شروط السلامة لتجنب انتشار المرض؟

شروط السلامة التي على الدول إتباعها عندما يتم إجلاء مواطنيها تتمثل في: متابعة الأعراض وعند ارتفاع درجة الحرارة، يتم الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يومًا، لأنها فترة حضانة الفيروس التي خلالها يمكن للشخص أن يكون مصابًا بالفيروس، ولكن لا يبدي أي أعراض، أيضا أخذ عينات من الأشخاص خلال فترة الحجر الصحي للتأكد مما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

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كيف يشخص المرض؟

أصبح بإمكاننا عبر جهاز أسمه Rtpcr أو تفاعل البوليميراز المتسلسل، لمعرفة وتشخيص هذا الفيروس، وهذا الجهاز يعطي دقة عالية جدا وهو متوفر في أغلب دول العالم ومتوفر أيضا في الدول العربية.

ماذا إن وجدت إصابات؟

في هذه الحالة يجب أن يستمر في الحجر الصحي وأيضا في تكثيف المراقبة لهذا المريض، ويجب أيضا أن تتم معاجة الأعراض، لأنه حتى الآن ليس لهذا الفيروس أي لقاح أو علاج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول عديدة غير الصين.

