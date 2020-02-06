أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تسريب الزيت في خليج السويس (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تسريب الزيت في خليج السويس (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة الطور بجنوب سيناء، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير البترول، بشأن الإهمال الجسيم في تسريب الزيت البترول الخام بمدينة أبورديس مما يتسبب في في تلوث المنطقة والبحر بخليج السويس بمنطقة العشرة واحد التابعة لشركة بتروبل بلاعيم اليوم.

وقال النائب غريب حسان في طلبه، إن هذا إهدار للمال العام بعدم السيطرة والحفاظ علي الزيت البترول الخام، بالإضافة إلى صدور الدخان الكثيف الذي تسبب في تلوث فادح بالبريمة 2020، وذلك بسبب إطفاء الشعلة ما أثر على الأهالي والمنطقة.

وطالب نائب الطور بمحاسبة المتسببين في هذا الإهدار للمال العام، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، وتحويل الموضوع للجنة الطاقة والبيئة للمناقشة وإصدار التوصيات اللازمة في حضور وزير البترول.