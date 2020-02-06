أخبار مصر | نشاط للرياح مثير للأتربية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشاط للرياح مثير للأتربية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على والقاهرة والوجه البحري دافئ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ووسط سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، مع وجود فرص تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، تصل خفيفة للوجه البحري.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 24

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22